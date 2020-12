Frank Vandenbroucke: «C’est une très mauvaise idée de voyager maintenant»

« On voit que les chiffres augmentent dans beaucoup de provinces, il faut absolument éviter une troisième vague. Les vacances doivent faire office d’un brise-lames. Il faut minimiser les contacts, même si c’est difficile. On va prendre des mesures nécessaires au niveau des mouvements transfrontaliers. C’est une très mauvaise idée de voyager maintenant ».

Depuis la mi-octobre, les personnes revenant d’une zone rouge n’étaient plus automatiquement tenues de se mettre en quarantaine et de subir un test de dépistage. Depuis lors, les décisions au cas par cas sont prises sur la base du Formulaire de localisation du passager (PLF) – le formulaire que toute personne séjournant à l’étranger pendant plus de 48 heures est tenue de remplir à son retour – et d’un nouveau « questionnaire d’auto-évaluation ».

Mais désormais, les règles sont à nouveau plus strictes. Toute personne revenant d’une zone rouge à partir du 18 décembre devra passer 10 jours en quarantaine. Après sept jours, ces personnes devront également être testées.

Toutefois, la règle ne s’applique pas aux travailleurs transfontaliers ainsi qu’aux personnes traversant la frontière pour venir faire leurs courses en Belgique. Mais la règle de base demeure que tous les déplacements vers l’étranger sont déconseillés, insiste-t-on au cabinet de la ministre Verlinden (CD&V).

Presque tous les pays sont actuellement classés en rouge sur la carte du SPF Affaires étrangères. En Europe, seules l’Irlande, l’Islande, la majeure partie de la Norvège, la plupart des îles Canaries, la Corse et deux comtés du Royaume-Uni sont classés comme zones orange. Aucune zone n’est verte.