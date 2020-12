La mise au point d’Adnan Januzaj sur les Diables rouges: «Il y a des joueurs qui sont appelés et qui ne sont pas en forme»

Si Adnan Januzaj se montre régulièrement sous les couleurs de la Real Sociedad en Liga, le joueur n’est plus appelé avec les Diables rouges depuis un petit temps. La faute à des blessures. Mais, aussi, à certains choix du sélectionneur Roberto Martinez.

Sorti sur blessure mercredi lors du match contre Barcelone, le Belge sera absent pour un « court laps de temps », a indiqué le club basque. « J’utiliserai ce temps pour aller mieux et je reviendrai bientôt », a expliqué le principal intéressé. S’il ne se fait pas de mouron concernant sa situation en Espagne, il s’interroge à propos de son rôle avec l’équipe nationale.

Interrogé par Eleven Sports, Adnan Januzaj a livré sa version des faits et entend revenir, le plus rapidement possible, au sein du noyau des Diables rouges. « Je suis convaincu qu’avec mes qualités, je peux apporter quelque chose à l’équipe. J’ai suffisamment fait mes preuves par le passé pour être appelé à chaque fois en équipe nationale. Tout le monde peut traverser une mauvaise période, mais il y a des joueurs qui sont appelés et qui ne sont pas en forme. Cela me dérange dans des moments comme ça, mais je sais comment ça se passe. Je dois continuer à me montrer et performer au niveau en club et ensuite on verra. »