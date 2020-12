Karim Belhocine très satisfait après la victoire du Sporting de Charleroi face à Anderlecht (1-0): «Mes joueurs n’ont jamais baissé les bras»

Le Sporting de Charleroi a enchaîné une troisième victoire de rang ce vendredi, en arrachant le succès dans les tout derniers instants face à Anderlecht. Interrogé au micro d’Eleven Sports, Karim Belhocine n’a pas masqué sa joie. « Ce qui passe dans ma tête à l’instant, c’est la volonté de mes joueurs face à un grand de Belgique qui était en forme. On a fait une très bonne deuxième mi-temps avec de l’envie et du foot malgré les moments difficiles. Ça fait plaisir d’enchaîner une troisième victoire d’affilée mais c’est tout leur mérite car ils n’ont jamais lâché l’affaire ou baissé les bras. Ils ont toujours travaillé et ils sont restés positifs », s’est réjoui le coach carolo.

« C’est grâce à notre jusqu’au-boutisme qu’on a pu l’emporter même si c’était un match très fermé », a-t-il ensuite enchaîné. « Tous les joueurs étaient au niveau, et je suis très fier d’eux ce soir. Ça fait du bien d’enchaîner trois victoires de suite, même si on n’a jamais douté de nous malgré des moins bons matches ».