Vincent Kompany après la défaite d’Anderlecht sur la pelouse du Sporting de Charleroi (1-0): «L’arbitre n’est pas responsable du but que l’on encaisse»

Scène inhabituelle sur la pelouse du Sporting de Charleroi ce vendredi. Alors que son équipe venait de s’incliner dans les dernières secondes de la rencontre, Vincent Kompany s’est précipité vers l’arbitre pour discuter de la phase du but. Une réaction qui ne figure pas dans les habitudes du coach anderlechtois, qui a tenu à mettre les choses au clair au micro d’Eleven Sports : « Je suis juste parti calmement pour discuter avec l’arbitre. Je ne lui reproche rien car les joueurs avaient tout en main, et ce n’est pas la faute de l’arbitre si l’on a encaissé. Je suis juste allé lui parler d’un petit détail qui me dérangeait, mais je ne veux pas revenir dessus car j’ai juste été discuter en tant que coach, et je ne veux pas créer de débat. »

Kompany a ensuite affiché sa déception après avoir perdu un match qu’il estimait équilibré. « Au niveau de l’appréciation entre les deux équipes, on s’est totalement neutralisé. On aurait pu marquer un but aujourd’hui, mais ça se joue à des détails. La maîtrise technique du match des deux équipes était tellement pauvre aujourd’hui que seul une victoire pouvait nous satisfaire. On a eu un moment de faiblesse défensivement, mais à part ça, on s’est neutralisé. C’était un mauvais match pour les spectateurs, et finalement c’est le gagnant qui sort avec le sourire aujourd’hui. »