Télétravail, voyages: les nouvelles mesures prises par le Comité de concertation

« Aujourd’hui, les chiffres restent trop élevés et nettement au-delà de la fin de la première vague. Ce n’est pas le moment de ne pas respecter les règles ou de les assouplir. Ca pourrait être le début d’une troisième vague mais nous pouvons l’éviter. Si nous baissons la garde, nous allons repartir dans la mauvaise direction », a expliqué M. De Croo à l’issue du comité de concertation, entouré des ministres-présidents et du ministre de la Santé.

Même si les chiffres de contamination ont considérablement baissé, ils restent trop élevés et les autorités redoutent qu’ils n’annoncent le début d’une troisième vague de contamination. Le Premier ministre, Alexander De Croo, a donc appelé vendredi la population à respecter les règles sanitaires et en a annoncé des nouvelles visant les personnes revenant de l’étranger.

Les voyages ne seront pas interdits mais assortis de règles strictes. Ainsi, les personnes ne résidant pas en Belgique et provenant d’une zone rouge devront présenter, à partir du 25 décembre, un résultat de test négatif sur la base d’un test effectué au plus tôt 48h avant l’arrivée sur le territoire belge. Les transporteurs seront tenus de contrôler le respect de cette formalité avant tout embarquement et le cas échéant de le refuser. Toute personne séjournant plus de 48 heures dans une zone rouge sera considérée comme contact à haut risque.

Au retour de voyage, les personnes devront observer une quarantaine obligatoire de 7 jours, dont elles pourront sortir en cas de résultat de test négatif. Le contrôle du respect de cette quarantaine sera renforcé.

La quarantaine n’est toutefois pas obligatoire si le formulaire de localisation (Passenger location form, PLF) du voyageur, dont le contrôle sera renforcé, montre que le risque de contamination est faible, en raison du comportement du voyageur. Mais l’évaluation de ce risque sera rendue plus stricte. Un nouveau système PLF sera mis en place début 2021.

En Wallonie, le gouvernement régional veut faire en sorte que les bourgmestres puissent faire appel aux CPAS, aux services de prévention et à la police locale pour aider les personnes en quarantaine mais aussi leur rappeler ce qu’elle implique, a indiqué le ministre-président wallon, Elio Di Rupo. A Bruxelles, « nous mettrons en œuvre les moyens nécessaires pour contrôler », a indiqué de son côté le ministre-président bruxellois, Rudi Vervoort.

Télétravail

Le contrôle du télétravail obligatoire sera renforcé, tant dans le secteur privé que public. Les syndicats et employeurs seront invités à proposer des mesures de renforcement.

Comme pressenti, il n’y aura pas d’assouplissement pour les professions de contact (salons de coiffure, de beauté, etc.) -un rapport des experts du gouvernement déconseillait fortement celui-ci- ainsi que pour l’Horeca, l’événementiel et le secteur culturel. « Nous ne vous oublions pas, nous continuons à vous soutenir, on ne va pas vous laisser tomber », a assuré le Premier ministre.

Les différentes entités n’ont pu s’entendre sur une harmonisation des règles de quarantaine. Elles continueront donc à varier d’une Région à l’autre.

Les autorités continueront à suivre la situation de près et une nouvelle réunion pourrait avoir lieu si la situation s’aggravait. Le chef du gouvernement fédéral veut toutefois voir dans l’année qui vient une « année d’espoir », notamment parce qu’elle sera marquée par le début de la vaccination contre le covid-19. Le bien-fondé du vaccin n’est pas remis en cause. « Jusqu’à présent, je n’ai pas rencontré de scientifique sérieux qui dit le contraire », a souligné M. De Croo, interpellé par un journaliste.