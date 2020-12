Nicolas Penneteau souligne la mentalité du Sporting de Charleroi après la victoire contre Anderlecht (1-0): «On est resté soudé dans la difficulté»

Interrogé au micro d’Eleven Sports après la victoire du Sporting de Charleroi face à Anderlecht, Nicolas Penneteau a tenu à souligner le bon esprit de groupe qui règne chez les Zèbres : « On a très bien défendu ce soir, on savait qu’il y aurait des situations délicates à gérer ce soir, et on a répondu présent. Anderlecht est une grosse équipe du championnat qui a trouvé son rythme. On savait qu’il fallait tout donner et même si on pouvait faire mieux, ça fait du bien. Le groupe est très soudé, et il l’est resté même dans la difficulté. Cette victoire soulage, elle nous permet de récupérer mentalement et on a maintenant quelques jours pour souffler un peu, récupérer notre énergie et repartir au combat. »

Même son de cloche du côté de Joris Kayembe, élu homme du match. « Ça fait plaisir d’être homme du match car on travaille pour s’améliorer, et c’est une belle récompense. Mais pour moi on a tous fait un gros match dans l’ensemble, et on n’a rien lâché jusqu’à la dernière minute. On ne peut pas dire qu’on n’ait perdu notre esprit collectif mais on a eu un petit creux. On a su continuer à travailler et à s’encourager et ça a payé. Cet esprit de groupe est l’identité de Charleroi, on doit travailler ensemble. Les supporters nous ont secoués mais on sait qu’ils sont derrière nous et veulent notre bien. Ils veulent qu’on évolue pour revenir dans le top 4 », a expliqué le latéral gauche carolo, avant de revenir sur le message de Mehdi Bayat aux joueurs après la rencontre : « Il est venu nous dire qu’il était très content. Tout comme Karim Belhocine. »