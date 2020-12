Guillaume Gillet après la victoire du Sporting de Charleroi: «Désolé pour les fans mauves»

Le médian carolo ne pouvait en effet espérer plus belles retrouvailles avec son ancien Sporting. « C’est toujours un peu sentimental de rencontrer ce club dans lequel j’ai vécu tellement de belles choses. Je suis un peu désolé pour les supporters mauves parce que je les respecte beaucoup mais aujourd’hui, je porte le maillot noir et blanc, c’est ce club qui m’a donné la chance de revenir et m’épanouir encore à mon âge. »

« Sur les trois (derniers) matches, on a montré pas mal de caractère. De qualité aussi. On est resté assez soudé durant notre moins bonne période. On savait que durant la saison, il y aurait des passes un peu moins bonnes mais on a toujours cru en nous. Avec cette force de caractère, cette ambiance qui règne au sein de l’effectif, on peut déplacer des montagnes. »

Et c’est d’ailleurs cet état d’esprit qui a permis aux Carolos de passer la vitesse supérieure dans la dernière demi-heure ce vendredi, pour finir par émerger dans les ultimes secondes, alors que la première heure de jeu avait été relativement équilibrée. « Je crois que c’est dû aussi à l’enchaînement des matches. Les deux équipes ont joué en même temps et il y avait donc une certaine forme de volonté de ne pas vouloir se désorganiser, ce qui explique que ça a été un peu plus fermé en première période, entre deux équipes qui se respectaient. En deuxième période, ça s’est tout doucement ouvert. On a mis le nez à la fenêtre et ça nous a souri. »

L’ancien Diable rouge enchaîne en tout cas les bonnes prestations depuis plusieurs semaines, alors que l’absence pour suspension de Marco Ilaimaharitra a redistribué les cartes dans le milieu de terrain. « On avait tendance à jouer avec trois milieux, avec lui et Ryo (Morioka). Ici, nous ne sommes plus que deux et Ryo ayant une vocation plus offensive, je me retrouve à être encore plus en contact avec ma défense… et je ne passe plus beaucoup la moitié de terrain (rires). Mais ce sont les consignes. Il y a en tout cas une bonne coopération avec les arrières, on montre de la solidité et c’est le plus important. »

Et de se tourner déjà vers la dernière rencontre de l’année, le 27 décembre, chez un autre concurrent direct, l’Antwerp. « Depuis le début du championnat, on joue chaque match pour gagner et ce sera encore le cas. C’est un nouveau gros match qui nous attend et on aura en tout cas à cœur de montrer de belles choses avant de bien profiter du repos que nous offrira la trêve hivernale. »