Gennady Golovkin conserve son titre IBF des moyens et bat le record d’Hopkins

L’arbitre est néanmoins allé voir comment récupérait le Polonais dans son coin avant le 8e round et a jugé qu’il était trop épuisé pour pouvoir reprendre.

Agé de 38 ans, «GGG» compte désormais 41 victoires dont 36 avant la limite (1 nul, 1 défaite). Et attend désormais son prochain adversaire, que les fans du noble art espèrent être le Mexicain Canelo Alvarez, pour de nouvelles retrouvailles. Ce dernier l’avait contraint au nul en 2017 puis lui avait infligé sa seule défaite, aux points, un an plus tard.