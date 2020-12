«Il manque peu de chose à Hazard pour pouvoir jouer», affirme Zidane

À cause de blessures à répétition et d’un test positif au coronavirus début novembre, le capitaine des Diables Rouges n’a joué que six matches cette saison pour les Madrilènes. La saison dernière, il avait déjà manqué une majeure partie de sa première saison avec la ’Maison Blanche’.

«Maintenant, il faut accepter cela. Quand il reviendra, on veut que ce soit pour toujours. On a besoin de lui, on le veut avec nous dans l’équipe, mais on ne veut pas faire de bêtises non plus, le faire revenir trop vite et qu’il lui arrive encore autre chose. Donc patience, et tranquillité.»