Van Cleemput revient en forme avec le SC Charleroi: «J’ai retrouvé mon jeu et mon niveau»

Le but de la délivrance est tombé en toute fin de match pour les Zèbres, vendredi soir. Sur une passe en retrait de l’omniprésent Morioka, Gholizadeh a délivré les siens, leur offrant ainsi un troisième succès de rang après un bilan alarmant de 6 points sur 27. « On a bien travaillé en équipe, on a tout donné pendant 95 minutes », analysait avec lucidité le défenseur carolo Jules Van Cleemput au terme de la partie. « Anderlecht a peut-être eu plus de possession, mais nous avons créé davantage d’occasions. On a continué à pousser toujours un peu plus, on n’a pas joué pour le match nul. Ça a fini par payer. »

La première heure de jeu se voulait pourtant très équilibrée. « Le combat se situait d’ailleurs au milieu du terrain. On n’a pas donné beaucoup d’occasions à notre adversaire, si ce n’est une frappe de Nmecha à l’heure de jeu et une tête d’Amuzu sur la fin. Mais pour le reste, Anderlecht ne s’est presque jamais retrouvé dans notre rectangle. »

Et le successeur de Busi de faire l’analyse de son propre match. « D’abord, je suis un défenseur, donc garder le zéro est pour moi le premier objectif. Et après, on me demande d’aller le plus possible vers l’avant. Ici, c’était plutôt un match fermé et je devais surtout rester sur mon homme. Mais à la fin, j’ai réalisé pas mal d’appels afin d’offrir d’autres options à Ali Gholizadeh, qui a eu le loisir de me céder le ballon ou de jouer vers l’intérieur. »