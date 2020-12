Face à Charleroi, les vieux démons ont ressurgi à Anderlecht

Après deux victoires de rang par le plus petit des écarts lors desquelles les Mauves avaient à chaque fois su faire le gros dos pour assurer leur résultat (1-0 contre Genk et 2-1 contre Ostende), on pensait les vieux démons des fins de matches manquées définitivement enterrés du côté anderlechtois. Mais ils ont ressurgi de plus belle ce vendredi soir au Mambourg lorsque, à la 93e minute de jeu, sur une mauvaise passe dans l’axe de Bundu, Gholizadeh récupérait le cuir et envoyait une frappe au fond des filets d’un Wellenreuther pas exempt de tout reproche. Un but qui crucifiait les Mauves qui pensaient pourtant tenir un bon point (1-0 score final). Pour la sixième fois cette saison (!), les Anderlechtois laissaient donc des points en route dans les derniers instants d’une rencontre. Comme une mauvaise manie dont les Mauves ne parviennent pas à se débarrasser.

Lors de la première journée, De Camargo et Vanlerberghe avaient permis à Malines de revenir à 2 partout dans les dix dernières minutes. Lors de la journée 3, le Mouscronnois Gnohéré avait remis les deux équipes à égalité à la 93e. Lors de la journée 7, c’était l’Eupenois Ngoy qui jouait un mauvais tour aux Mauves en égalisant à la 90e. Deux journées plus tard, le Louvaniste Maertens faisait 2-2 à la 84e. Le 8 novembre, Yaremchuk permettait à La Gantoise d’arracher un point à la 89e. Un mois et demi plus tard, l’histoire a donc repassé les plats.