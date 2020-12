D1A: Genk se défait facilement de Courtrai et revient à deux points du Club de Bruges (2-0)

Paul Onuachu, le meilleur buteur de Jupiler Pro League, se mettait en évidence pour la première fois quelques minutes plus tard mais sa demi-volée puissante filait directement dans les mains de Marko Ilic (6e). Onuachu, encore lui, envoyait le ballon sur la barre transversale de la tête après une partie de billard dans la surface courtraisienne (21e). La frappe à distance de Patrik Hrosovsky à la 27e minute laissait Ilic de marbre mais passait juste à côté du poteau. Après une dominatin limbourgeoise dans le premier quart d’heure, les Courtraisiens reprenaient du poil de la bête et étaient à deux doigts d’égaliser mais la tête de Pape Gueye était sauvée à même la ligne par Bryan Heynen (41e) et dans la foulée, Gilles Dewaele centrait au bout d’un long effort mais Pelé Mboyo ne parvenait pas à cadrer sa reprise en deux temps (44e). Les hommes d’Yves Vanderhaeghe retournaient au vestiaires avec un handicap d’un but, la frappe de Faïz Selemani passant juste à côté, juste avant le coup de sifflet final (45e+2).