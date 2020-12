Serie A: soirée tranquille pour la Juventus à Parme, Ronaldo fait parler son impressionnante détente (0-4, vidéos)

Avec 756 buts en matches officiels, CR7 se rapproche toujours plus des 767 buts attribués au « roi » Pelé dans les rencontres officielles (pour plus de 1.200 buts tous matches confondus). Une façon pour le Portugais de ne pas laisser toute la lumière du jour à son rival Lionel Messi, qui a rejoint samedi le Brésilien dans la légende avec 643 buts marqués pour un même club (Barcelone pour l’Argentin, Santos pour Pelé).

Ronaldo a d’abord usé de son impressionnante détente verticale pour inscrire de la tête le deuxième but turinois (26e), sur un centre d’Alvaro Morata, puis a décoché une frappe tendue du gauche en angle fermé (48e) pour le 3-0 qui a éteint les ultimes espoirs de Parme en début de seconde période.

Mais la belle soirée de la Juve, qui rejoint provisoirement l’Inter Milan à la deuxième place du classement, à un point de l’AC Milan, a aussi été celle de deux « ex » Parmesans.

Dejan Kulusevski, d’abord, a ouvert la marque sans opposition au milieu de la surface (23e). Le Suédois de 20 ans n’a pas célébré son troisième but de la saison sur cette pelouse où il a tant brillé la saison dernière.

L’autre grand revenant était Gianluigi Buffon. Le recordman des apparitions en Serie A a fêté son 653e match de championnat italien, quelques semaines seulement après le 25e anniversaire de ses débuts, à 17 ans, sous le maillot de Parme (19 novembre 1995 contre l’AC Milan, 0-0).

« Cette journée fut le couronnement d’un rêve : après ça, j’aurais pu arrêter ma carrière et j’aurais été satisfait », s’est-il souvenu samedi pour le quotidien sportif français L’Equipe.

Pour son tout premier match, il avait gardé sa cage inviolée face à des attaquants du calibre de Marco Simone, Roberto Baggio ou George Weah. Samedi soir, les adversaires étaient sans doute moins prestigieux mais « Gigi » Buffon s’est montré tout aussi intraitable sur les tentatives du Slovaque Juraj Kucka (15e, 50e) et la frappe vicieuse de Bruno Alvès (63e).

Lui aussi aura rempli son contrat : quitter le terrain sans prendre de but, comme il y a une dizaine de jours à Barcelone (3-0), un match à l’issue duquel son entraîneur (et ex-coéquipier) Andrea Pirlo avait fait une mise au point plus que jamais d’actualité : « Il ne joue pas parce que c’est mon ami, il joue car c’est un monument du football mondial. »