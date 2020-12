Ligue 1: Jason Denayer et Lyon gagnent à Nice et prennent provisoirement la tête (1-4)

L’Olympique lyonnais l’a largement emporté à Nice lors de la 16e journée de Ligue 1 (1-4). Les Lyonnais passent en tête de la Ligue 1 en attendant le match Lille-PSG qui aura lieu dimanche soir (21h00).

En confiance après leur victoire à Paris la semaine précédente, les Lyonnais ouvraient le score grâce à un penalty de Memphis Depay (32e) et doublaient même rapidement la mise par l’intermédiaire de Tino Kadewere (39e). Amine Gouiri, arrivé à Nice en provenance de Lyon cet été fêtait ensuite ses retrouvailles avec son club formateur en réduisant l’écart juste avant la mi-temps (44e). En deuxième période, les Lyonnais se montraient largement supérieurs et s’offraient une large victoire grâce à des buts de Karl Toko-Ekambi (63e) et Houssem Aouar (73e). Jason Denayer est sorti à la 81e minute, remplacé par Djameleddine Benlamri.

Au classement, Lyon s’empare provisoirement de la tête de la Ligue 1 avec 33 points, avec un point d’avance sur Lille et deux sur le PSG. Lille et Paris s’affrontent dimanche soir. Nice rate l’occasion de faire un bon en avant au classement et reste 12e avec 21 unités. Adrian Ursea, arrivé sur le banc niçois le 4 décembre, enregistre sa 2e défaite en 4 matchs (1 victoire et 1 défaite).