Mouscron : tous les regards sont tournés vers Gérard Lopez

Depuis son retour au sein de l’élite, en 2014, jamais l’Excel n’a pu conserver de la stabilité dans sa gouvernance. Après être passés entre les mains du LOSC, les Mouscronnois se sont retrouvés dépendants de deux reprises d’un fonds maltais avant d’être rachetés par Pairoj Piempongsant. L’homme d’affaires thaïlandais avait revendu l’Excel à Gérard Lopez en juillet dernier. Le Luxembourgeois avait alors constitué une société au Grand-Duché pour s’offrir l’Excel. De par son implication à Lille dont il était le président jusqu’à vendredi, il a facilité la mise en place d’un partenariat sportif entre le LOSC et Mouscron. Pas moins de 12 joueurs ont alors débarqué au Canonnier, dont huit sous forme de prêt. Gérard Lopez a aussi dépêché Diego Lopez comme responsable sportif à Mouscron. Avant d’entrer dans ses fonctions, il était scout pour Lille, aux côtés de Luis Campos, qui a tiré les ficelles du mercato à Mouscron l’été dernier. Le responsable sportif a aussi quitté Lille.

La situation chez les Dogues a été clarifiée vendredi. À l’issue de son conseil d’administration, le LOSC a officiellement été cédé à la société Callisto. Olivier Létang, ex-président de Rennes, succède à Gérard Lopez. « J’ai atteint mon objectif et je crois qu’il est maintenant temps pour un nouveau propriétaire de prendre la relève, et pour moi de me concentrer sur d’autres entreprises sportives », a indiqué celui qui reste toujours propriétaire de l’Excel Mouscron. Cependant, même s’il ne s’est pas encore prononcé clairement sur ses intentions, plusieurs sources rapportent que les heures de son engagement à Mouscron sont comptées. Vu sa situation et les liens forts qui unissent l’Excel et son voisin lillois sur le plan sportif, il devra impérativement se prononcer sur ses intentions au Canonnier, où un conseil d’administration doit se tenir prochainement. Cette réunion devrait logiquement permettre d’en savoir davantage sur les perspectives d’avenir du club hurlu. Car s’il est pour le moment assuré de terminer la saison, il devra impérativement prouver qu’il a les reins solides financièrement lors de son passage devant la commission des licences. Gérard Lopez apporte les fameuses garanties pour prouver et assurer la continuité du club. S’il décide de faire un pas de côté, les responsables en place à Mouscron devront à nouveau prendre leur bâton de pèlerin pour trouver un nouvel actionnaire majoritaire.

Des réponses seront rapidement apportées à l’Excel. Le prochain mercato hivernal devrait d’ailleurs déjà apporter une certaine tendance. Pour attirer des renforts, ce qui est nécessaire, Gérard Lopez devra mettre la main au portefeuille. Une arrivée est aussi attendue en provenance du LOSC.