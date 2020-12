Marcus Thuram s’excuse après son crachat au visage d’un adversaire: «J’accepterai les conséquences de ce geste»

Marcus Thuram devra s’attendre à une lourde sanction dans les prochains jours après avoir craché au visage de Stefan Posch à la 77e minute de Hoffenheim – Borussia Mönchengladbach. Un comportement qui lui a immédiatement valu la rouge et qu’il a regretté en s’excusant sur ses réseaux sociaux.

« J’ai fait quelque chose qui n’est pas dans mes habitudes et ne doit jamais arriver. J’ai mal réagi à un adversaire et une chose s’est passée accidentellement et de manière non intentionnelle. Je m’excuse auprès de tous, auprès de Stefan Posch, de tous mes adversaires, de mes équipiers, de ma famille et de toutes les personnes qui ont vu cette réaction. Bien sûr, j’accepterai toutes les conséquences de ce geste », a écrit l’attaquant du Borussia Mönchengladbach.