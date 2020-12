Nouvelle souche du coronavirus et interdiction des vols du Royaume-Uni vers les Pays-Bas: pas d’impact sur Brussels Airport

Voitures, bateaux et trains admis

Le gouvernement néerlandais a imposé unilatéralement une interdiction de vols en provenance du Royaume-Uni après que ce dernier a confiné sa capitale et le sud-est de l’Angleterre en raison de l’apparition d’une nouvelle souche du coronavirus, qui semblerait plus contagieuse. L’interdiction concerne les vols passagers, tandis que le transport de marchandises mais aussi du personnel médical en sont exemptés. Voyager en voiture, en bateau et en train depuis le Royaume-Uni vers les Pays-Bas reste aussi possible.