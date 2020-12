Yvon Englert sur la nouvelle souche du coronavirus: «Le vaccin reste efficace»

Suite à cette annonce, les scientifiques rassurent , à l’image d’Yvon Englert, membre de la Task force vaccination et délégué général Covid-19: « Le vaccin reste efficace. Je crois que c’est vraiment la grande arme qui arrive pour nous sortir de la situation. Et comme ce vaccin est centré sur un élément très crucial pour le virus qui est la clé qui lui permet d’entrer dans la cellule, c’est probablement très robuste par rapport à toutes les mutations qui existent », a-t-il expliqué sur RTL TVI , lors de l’émission « C’est pas tous les jours dimanche ».

La Belgique va interdire, par précaution, les vols en provenance du Royaume-Uni à partir de ce dimanche minuit pour au moins 24 heures, a indiqué le Premier ministre Alexander De Croo dans l’émission De Zevende Dag sur la Eén (VRT). Les Pays-Bas avaient déjà édicté une telle interdiction , craignant qu’une nouvelle souche du coronavirus détectée outre-Manche et présentée comme plus contagieuse, ne se propage sur le continent.

Pour Yvon Englert, il faut garder à l’esprit que le gouvernement britannique ne maîtrise pas la situation de l’infection. « C’est plus facile de dire que c’est le virus muté qui l’explique plutôt que le fait que les mesures n’ont pas été assez strictes en Angleterre pendant très longtemps. Ils ont beaucoup de difficultés. C’est un des pays les plus touchés », a rappelé le membre de la Task force vaccination et délégué général Covid-19.