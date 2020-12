La proposition d’Ecolo d’allouer 460 euros aux 18-25 ans ne plaît pas à tout le monde (vidéo)

Sur le plateau de l'émission « C'est pas tous les jours dimanche », Rajae Maouane a défendu cette proposition : « Aujourd'hui la crise touche beaucoup de personnes, les jeunes comme les moins jeunes. Par contre beaucoup de ces jeunes se retrouvent dans des situations extrêmement compliquées. Certains doivent faire appel à des banques alimentaires. J'aurais détesté avoir 20 ans en 2020. En outre, on a très peu de perspectives d'avenir, c'est très compliqué. En plus de cela, s'ajoute la difficulté économique ».

Une mesure qui ne fait pas l’unanimité

Pour la journaliste de Het Laatste Nieuws, Isolde Van Den Eynde, « tous les économistes sont d'avis qu'il est nécessaire d'investir pour relancer notre économie et réduire les dégâts. Cela ne veut pas dire qu'il faut jeter l'argent par les fenêtres ». La journaliste flamande est plutôt favorable à des mesures de soutien spécifiques : « Tous les jeunes n'ont pas besoin de ces 460 euros par mois ». La journaliste du quotidien le plus de Belgique rappelle que l'annonce a été très mal accueillie en Flandre et « ressentie comme une douche froide ». Et d’ajouter : « Même les experts spécialisés dans les problèmes de pauvreté ont vu dans cette mesure une politique de père Noël parce que la proposition d'Ecolo parle d'une distribution générale sans se préoccuper des véritables besoins ».