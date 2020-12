Le patron du Bayern Münich Karl-Heinz Rummenigge recadre Leroy Sané : «Il doit justifier le montant de son transfert»

«Sanction suprême»

Ce recadrage intervient au lendemain d’une journée très difficile en championnat pour Sané lors de la difficile victoire du Bayern (2-1) à Leverkusen, qui permet au champion en titre finir l’année 2020 en tête de Bundesliga.

Entré en cours de jeu à la place du Français Kingsley Coman, blessé, Sané a été remplacé un peu plus de 30 minutes plus tard. Une mesure interprétée par plusieurs médias allemands comme «la sanction suprême» et un avertissement sans frais adressé par l’entraîneur Hansi Flick à son joueur.

Sané a fait part de son étonnement à l’issue de la rencontre. «Le remplacement m’a surpris dans un premier temps, c’est quelque chose que je n’ai pas connu» jusqu’ici, a-t-il dit au quotidien Bild. «Mais cela arrive de temps en temps», a-t-il ajouté, en assurant avoir le plein soutien de l’équipe.

Déjà peu utilisé sur la fin de son contrat à Manchester City par Pep Guardiola, qui lui reprochait les mêmes manques que ceux identifiés désormais par le Bayern, puis longtemps blessé, l’ailier peine à convaincre depuis son retour en Allemagne.

Flick lui reproche notamment son manque de travail défensif et d’implication dans le jeu, où il donne parfois une impression de nonchalance.

L’entraîneur bavarois l’a jusqu’ici surtout utilisé comme remplaçant, montrant Kingsley Coman — en grande forme ces derniers mois depuis son but victorieux en finale de la Ligue des champions contre le Paris SG (1-0) en août — comme l’exemple à suivre.