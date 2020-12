Nouvelle souche du coronavirus: ces pays européens qui ferment leurs portes au Royaume-Uni

La Belgique va interdire, par précaution, les vols en provenance du Royaume-Uni à partir de ce dimanche minuit pour au moins 24 heures, a indiqué le Premier ministre Alexander De Croo dans l’émission De Zevende Dag sur la Eén (VRT). Les Pays-Bas avaient déjà édicté une telle interdiction , craignant qu’une nouvelle souche du coronavirus détectée outre-Manche et présentée comme plus contagieuse, ne se propage sur le continent.

Eurostar précise toutefois que les trains continueront à circuler entre Londres et Paris. «Nous attendons plus de détails de la part des différents gouvernements sur la façon dont les restrictions de voyage seront appliquées», a expliqué la société sur son site internet.

L’Italie suspend également les vols en provenance du Royaume-Uni

L’Italie va également suspendre les vols avec le Royaume-Uni, a annoncé dimanche le ministre italien des Affaires étrangères Luigi Di Maio.

«Comme gouvernement nous avons le devoir de protéger les Italiens et pour cette raison (...) nous allons signer, avec le ministre de la Santé, un décret pour suspendre les vols avec la Grande-Bretagne», a écrit M. Di Maio sur son compte Facebook, sans préciser quand cette mesure entrerait en vigueur.

«Notre priorité est de protéger l’Italie et nos concitoyens», a conclu M. Di Maio.

Allemands et Autrichiens en passe de...

L’Allemagne envisage «sérieusement» une suspension des vols en provenance du Royaume-Uni comme d’Afrique du Sud, a indiqué dimanche à l’AFP une source gouvernementale. «Des restrictions du trafic aérien en provenance de Grande-Bretagne et d’Afrique du Sud sont une option sérieuse» actuellement examinée par Berlin, a indiqué cette source proche du ministère de la Santé.

L’Autriche «veut également imposer» une interdiction d’atterrissage sur les vols en provenance de Grande-Bretagne. Le ministère de la santé l’a annoncé dimanche à l’agence de presse autrichienne APA. Les détails sont en cours d’élaboration.

L’Espagne demande une réponse «coordonnée» de l’UE

L’Espagne a demandé à l’Union européenne une réponse «coordonnée» sur une suspension des vols en provenance du Royaume-Uni après cette découverte d’une variante du coronavirus dans ce pays, a annoncé dimanche le gouvernement espagnol.

«L’objectif est de protéger les droits des citoyens européens à travers la coordination et en évitant des mesures unilatérales», a déclaré le gouvernement espagnol dans un communiqué.

Les membres du «gratin européen» se sont consultés

Emmanuel Macron, Angela Merkel, Ursula von der Leyen et Charles Michel ont échangé dimanche pour évoquer cette nouvelle souche du coronavirus circulant au Royaume-Uni et qui a conduit plusieurs pays européens à suspendre leurs vols, a indiqué l’Elysée.

Les dirigeants français et allemand, la présidente de la Commission européenne et le président du Conseil européen se sont consultés, alors que les Pays-Bas, la Belgique et l’Italie ont annoncé la suspension des vols et des trains avec le Royaume-Uni.

L’OMS appelle les pays d’Europe à «renforcer leurs contrôles»

L’Organisation mondiale de la santé (OMS) appelle quant à elle ses membres en Europe à « renforcer leurs contrôles » du fait de cette nouvelle variante du coronavirus, a indiqué dimanche sa branche européenne à l’AFP.

Hors du territoire britannique, une poignée de cas ont été rapportés au Danemark (9), ainsi qu’un cas aux Pays-Bas et en Australie selon l’OMS, qui recommande à ses membres au niveau mondial « d’accroître leurs (capacités de) séquençage » du virus avant d’en savoir plus sur les risques posés par la variante, a indiqué une porte-parole.