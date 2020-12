Cyclo-cross: Mathieu van der Poel remporte son premier duel avec Wout van Aert à la Citadelle de Namur (vidéo)

Une belle bagarre qui s’est déroulée à Namur lors de la 2e manche de la Coupe du monde de cyclo-cross. Les deux hommes se sont rapidement installés aux avant-postes mais ont dû se mettre en chasse-patate derrière un Tom Pidcock déchaîné alors que le champion d’Europe Eli Iserbyt devait dire adieu à ses chances de succès à cause d’un problème mécanique.

Ils s’étaient quittés il y a deux mois avec un sprint royal sur la ligne d’arrivée du Tour des Flandres. 63 jours plus tard, Mathieu van der Poel et Wout van Aert se retrouvaient pour un nouveau duel très attendu en cyclo-cross.

Le jeune et audacieux Pidcock a pris une bonne dizaine de secondes d’avance et fait le trou avant la mi-course. Le Britannique a longtemps semblé intouchable mais a faibli à deux tours du terme face aux accélérations de van Aert et van der Poel.