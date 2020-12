Serie A: l’Inter s’impose face au Spezia avec Lukaku buteur, l’AC Milan gagne avec un but de Saelemaekers (vidéo)

Dimanche après-midi, l’AC Milan et l’Inter ont tous les deux remporté leur match pour le compte de la 13e journée de Serie A. Les Rossoneri se sont imposés face à Sassuolo (1-2) avec le but le plus rapide de l’histoire du championnat italien marqué par Leao. Alexis Saelemaekers a également planté un but dans cette rencontre. Berardi a réduit l’écart pour les locaux mais cela n’a pas changé l’issue de la rencontre.

De son côté, l’Inter a une nouvelle fois pu compter sur Romelu Lukaku pour les mener vers la victoire (2-1). Le Diable rouge a planté le deuxième but de son équipe sur penalty avant de voir Piccoli réduire le score dans les arrêts de jeu pour Spazio.

Au classement, l’AC Milan reste en tête et toujours invaincu (31pts) suivi directement par son rival milanais (30pts).