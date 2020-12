Nouvelle variante du Covid-19: l’inquiétude monte en Europe

Vols suspendus

L’absence de coordination au sein de l’UE avait amené l’Espagne à réclamer une réponse commune, appelant à éviter « des mesures unilatérales ».

Le gouvernement néerlandais a suspendu, dès dimanche matin et jusqu’au 1er janvier, tous les vols de passagers en provenance du Royaume-Uni. La Belgique, elle, suspend les vols et les trains en provenance du Royaume-Uni à partir de dimanche minuit. L’Italie va également suspendre les vols avec le Royaume-Uni, a annoncé le ministre italien des Affaires étrangères Luigi Di Maio.

Quant à l’Allemagne, elle envisage « sérieusement » une suspension des vols en provenance du Royaume-Uni comme d’Afrique du Sud après la découverte de variantes du Covid-19 dans ces deux pays, a indiqué dimanche à l’AFP une source gouvernementale, et l’Autriche « veut l’imposer » pour la Grande-Bretagne.

L’appel de l’OMS

L’Organisation mondiale de la santé (OMS) a appelé les Européens à « renforcer leurs contrôles » du fait de la nouvelle variante circulant au Royaume-Uni, a indiqué dimanche sa branche européenne à l’AFP.

Hors du territoire britannique, une poignée de cas ont été rapportés au Danemark (9), ainsi qu’un cas aux Pays-Bas et en Australie selon l’OMS, qui recommande à ses membres au niveau mondial « d’accroître leurs (capacités de) séquençage » du virus avant d’en savoir plus sur les risques posés par la variante, selon une porte-parole. Selon l’OMS, outre « des signes préliminaires que la variante pourrait être plus contagieuse », la variante britannique « pourrait aussi affecter l’efficacité de certaines méthodes de diagnostic ». Il n’y a en revanche « aucune preuve d’un changement de la gravité de la maladie » à ce stade.

Plus contagieux

Le Premier ministre britannique Boris Johnson, dont le pays est un des plus endeuillés en Europe avec plus de 67.000 morts, avait déclaré samedi que le virus qui circule à Londres et dans le sud-est de l’Angleterre est jusqu’à 70 pour cent plus contagieux que la précédente souche.

Afin de juguler cette version mutante, plus de 16 millions de Londoniens et d’habitants du sud-est de l’Angleterre se sont réveillés dimanche sous un nouveau confinement, contraints de faire une croix sur Noël.