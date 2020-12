Euromillions Basket League: Mons conserve son brevet d’invincibilité face à Alost

Les Montois se sont imposés dimanche après-midi à domicile face à Alost (79-70) pour le compte de la 5e journée en Euromillions Basket League, le championnat belge de basket.

Cette quatrième victoire montoise en autant de rencontres n’a jamais été mise en doute dans une rencontre où l’écart n’a cessé de croître tout au long du match qui était le premier de la saison d’Alost. Si le premier quart-temps était plutôt équilibré (17-16), les Montois s’appuyaient ensuite sur un Jabril Durham intenable. Le meneur américain était dans tous les bons coups (19 points, 4 rebonds et 8 passes) pour faire passer l’écart à 43-36 à la pause.

Au retour des vestiaires, comme en première mi-temps, Alost se reposait principalement sur son secteur intérieur (Ivan Maras 17 points et Pape Badji 14 points) pour alimenter le marquoir mais les Hennuyers, bien que dominés aux rebonds (24-39), continuaient d’être adroits aux tirs pour maintenir l’écart (57-49 et 79-70) et s’imposer au décompte final.