D1A: Malines s’impose à OHL (1-2) et décroche son quatrième succès de la saison

Malines l’a emporté 1-2 sur le terrain d’Oud-Heverlee Louvain dans un match comptant pour la 17e journée de D1A dimanche. Mrabti (27e) et un but contre son camp de David Hubert (30e) avaient donné l’avantage à Malines avant que Henry ne réduise l’écart en seconde période (61e).

Trois minutes plus tard, Malines doublait la mise grâce à un but de contre son camp de David Hubert, qui déviait un tir de Joachim Van Damme, de retour après un test positif au coronavirus, dans ses filets (30e). Oud-Heverlee Louvain, de son côté, ne parvenait pas à trouver la faille dans la défense malinoise et seul Henry parvenait à inquiéter Thoelen (34e).