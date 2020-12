Manchester United roule sur Leeds dans un festival de buts (6-2, vidéos)

Manchester United n’a pas fait dans la dentelle face à Leeds United dimanche soir lors de la 14e journée de Premier League. McTominay donnait le ton en signant un doublé dans les trois premières minutes de la rencontre.

Bruno Fernandes et Lindelof portaient la marque à 4-0 avant une réduction du score par Cooper juste avant la mi-temps. Les Red Devils prenaient un peu plus le large grâce à un but de James et un doublé de Bruno Fernandes sur penalty. Stuart Dallas sauvait un peu les pots cassés en réduisant la marque (6-2).

Au classement, Manchester United s’installe à la troisième place du classement général, derrière Liverpool et Leicester.