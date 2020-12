Philippe Montanier, déçu après le revers du Standard face à Mouscron: «Les éléments étaient contre nous…»

Après cette nouvelle désillusion, le coach Philippe Montanier s’est montré très déçu. Pourtant, le tacticien français n’était pas mécontent de la prestation de ses ouailles. « On a bien démarré ce match, puis on a été surpris en contre. Ensuite, on a poussé, on a essayé, mais on a maqué d’efficacité. Mes joueurs n’ont rien lâché, ils ont donné le meilleur d’eux-mêmes, donc il ne faut pas les accabler non plus. Ils ont juste manqué de précision et se sont montrés maladroits à certains moments… »

Il est vrai que, cette fois, les Rouches ont cherché à jouer vers l’avant, tentant à peu près tout ce qui était possible pour faire la différence dans le camp adverse. Mais ils sont tombés sur un bloc très bien regroupé et, il faut le dire, sur un portier adverse dans une forme olympique. « C’est un peu comme si tous les éléments étaient contre nous », regrettait l’entraîneur principautaire. « Quand on est dans une spirale difficile, les ennuis voyagent souvent dans l’escadrille. Mes gars se sont battus jusqu’au bout, ils ont tout essayé, parfois maladroitement. Mais, au final, c’est une contre-performance et, indéniablement, une immense déception… »

Toutefois, le coach sait comment sortir de ce qu’on peut désormais appeler une crise. « Il faut garder la tête haute. Tout le monde est soudé au club : les joueurs, le staff, les dirigeants… Et ça, c’est très important. Quand on affronte des moments aussi difficiles, il faut rester soudés à tout prix. Là, on sent bien que personne n’a envie de lâcher et que tout le monde va se montrer combatif. Vous savez, c’est dans la difficulté que l’on voit la qualité d’un groupe. Et celui-ci, je peux vous assurer qu’il en a beaucoup ! »