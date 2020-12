Arnaud Bodart et Samuel Bastien défendent Philippe Montanier: «Lui aussi, il essaye de donner le maximum!»

Une chose qui se répète : c’est la 21e fois cette saison que son équipe encaisse au moins un but, en 27 sorties ! Et quand celui-ci mène à la défaite, la situation est d’autant plus frustrante. « Ils marquent sur leur seule occasion en première mi-temps, alors que de notre côté, nous avons eu plusieurs opportunités », constate amèrement le gardien de 22 ans. « Rien ne tourne en notre faveur en ce moment. Après, je pense qu’il y a eu pas mal de déchet technique de notre part. On ne peut pas dire qu’on ne s’est pas battu pour gagner ce match, la mentalité est là. Il faut continuer et se montrer patient. Nous avons envie de casser cette spirale négative, tous ensemble. Mais il y a clairement un manque de confiance au sein du groupe. »

Sans directement le nommer, Arnaud Bodart est également venu au secours de son entraîneur, ciblé de toutes parts par la critique. « Vous savez, ce n’est pas toujours en changeant tout que l’on arrange les choses. En début de saison, avec le même entraîneur, les mêmes joueurs et le même système, nous avions montré de bonnes choses. Le coach essaye lui aussi de donner le maximum, de mettre l’équipe la plus correcte sur le terrain », pointe-il. « Sur le but annulé par le VAR, nous sommes tous allés vers le coach pour envoyer un message à tout le monde », insiste Samuel Bastien. « Nous sommes tous soudés et quoi qu’il arrive, nous nous donnerons à fond samedi contre Saint-Trond. »

Avec quels arguments mis sur la table ? « Si j’avais la réponse, ce serait plus facile », poursuit l’ancien médian du Chievo. « Nous comprenons la colère des supporters, c’est normal. Il faut que l’on continue à travailler, tout simplement. Si les joueurs abandonnent, alors la situation sera encore pire. »