L’entraîneur du Standard Philippe Montanier fait le point sur sa situation: «Mon cas personnel ne compte pas!»

Le Standard coule à pic. Battus par une équipe de Mouscron qui n’avait plus réussi à conserver le zéro derrière depuis le 27 juillet 2019 (0-1 à Saint-Trond) et qui ne l’avait jamais emporté à Sclessin depuis son retour parmi l’élite, les joueurs liégeois n’ont plus que leurs yeux pour pleurer. Philippe Montanier aussi qui sait que la pression s’accentue autour de sa personne et qu’il sera désormais bien difficile d’y résister tant le bilan est négatif. En termes de points évidemment, avec une série catastrophique de 4 points sur 21, mais aussi de jeu. Car si ses joueurs se sont certes battus dimanche, ils ont aussi affiché leurs limites, devenues habituelles désormais.

Philippe Montanier, quelle est votre analyse de cette rencontre ?

On avait pris ce match par le bon bout, avec des opportunités et une bonne pression. Mais on se fait prendre sur un contre. Puis, on démarre mal la 2e mi-temps, après quoi on pousse. Il y a eu quelques événements importants qui ont tourné en notre défaveur, comme la blessure rapide d’Obbi (Oulare) qui a modifié nos plans, celle de Noë (Dussenne), le but annulé et de manière justifiée puisque c’est le VAR qui signale le hors-jeu. On a eu des possibilités mais ce sont ces moments-là qu’on n’a pas su exploiter. Je suis persuadé que si on égalise, on peut renverser le match comme on l’a déjà fait. Malgré cela, les joueurs ont eu la volonté de se battre jusqu’au bout, avec parfois des maladresses et des imprécisions.

C’est difficile pour le Standard d’inscrire un but. Vous sentez-vous impuissant ?

J’ai connu un entraîneur expérimenté qui disait que l’objectif, c’était d’amener le ballon autour et dans la surface et qu’après, c’était la qualité en termes d’efficacité et de finition qui comptait. C’est ce qui nous manque en ce moment. Or, ces moments-là sont déterminants parce qu’ils peuvent faire basculer un match. Comment faire ? Travailler, insister, donner confiance à nos joueurs offensifs pour que dans ces phases-là, ils soient le plus relâchés possible.

Lorsque Bokadi fait 1-1 et avant que son but ne soit annulé, les joueurs ont couru vers vous. C’était le meilleur moment du match ?

Non. J’ai apprécié mais je vous avais dit avant le match qu’il y avait une unité et une cohésion au sein de l’équipe, du groupe et du club. On le sait et c’est important lorsque les vents sont contraires et qu’on est dans le dur. Comme il est important de constater que l’état d’esprit et la mentalité sont là. C’est cela qui va être l’un des ingrédients qui va permettre de casser cette spirale.

Comment vos joueurs ont-ils réagi à ce 3e revers d’affilée ?

Il y a de la déception, de la frustration, de l’abattement aussi car on a l’impression que ça ne veut pas tourner, alors qu’on y met tout notre cœur, toutes nos tripes. Le groupe vit plutôt bien, met de bonnes énergies dans le peu d’entraînements qu’on a. Donc, je ne suis pas inquiet sur l’aspect mental. C’était notre 9e match en 25 jours. On a laissé beaucoup de gomme. Ce n’est pas une excuse mais certains joueurs sont en dessous de leur niveau. Peut-être sont-ils aussi un peu émoussés…

Plusieurs supporters vous ont demandé des comptes, samedi au centre d’entraînement (voir page suivante). Cela a chauffé ?

On n’a pas, à cause du Covid, de contacts avec nos supporters qui avant Charleroi et Anderlecht étaient venus nous encourager. Il est normal que quand ça va mal, ils aient envie de nous dire des choses. On a échangé, de manière naturelle. Cette relation avec ces fans qui ont le Standard dans le cœur est importante dans les bons et les mauvais moments.

Et avec la direction, vous avez échangé ?

Non parce que sincèrement, mon cas personnel ne compte pas ici. Ma seule préoccupation, c’est de faire gagner le Standard et donc de trouver les leviers pour pouvoir le faire. On sait que ce sont des moments difficiles à passer et que dans ce cas-là l’entraîneur est montré du doigt. C’est comme ça dans tous les pays et tous les championnats.

Cela étant, la pression monte. Vous la ressentez ?

Je ne suis pas préoccupé par ça, sincèrement. La pression des résultats forcément monte et on voit bien que dans cette situation, quelques joueurs sont un peu plus fébriles et qu’ils tentent moins.