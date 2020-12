Brexit: la date-butoir du Parlement européen a été dépassée

« Les pourparlers restent difficiles et des différences importantes subsistent. Nous continuons d’explorer toutes les pistes pour parvenir à un accord », a commenté une source britannique dimanche soir.

Les négociations post-Brexit entre l’Union européenne et le Royaume-Uni devraient se poursuivre ce lundi après un week-end centré sur l’épineuse question de la pêche, qui bloque toute perspective d’accord à onze jours seulement de la rupture définitive.

Une source européenne a confirmé « s’attendre » à ce que les discussions reprennent lundi, signe que dans ce long bras de fer, personne n’entend jeter l’éponge en premier, pour ne pas porter la lourde responsabilité d’un échec. Sans surprise, la date-butoir du Parlement européen, qui attendait un texte avant « dimanche minuit », a été dépassée, comme bien d’autres auparavant dans la saga du Brexit, tant l’enjeu politique et économique est important.

L’objectif des eurodéputés était de bénéficier d’un minimum de temps pour examiner et ratifier un hypothétique traité, afin qu’il entre en vigueur le 1er janvier.

Un accord conclu in extremis pourrait encore entrer en vigueur provisoirement, avec une ratification a posteriori du Parlement européen. Mais selon plusieurs sources européennes, un tel cas de figure n’est techniquement possible que si un compromis est trouvé avant Noël, sans quoi un « no deal », au moins pour quelques jours, apparaît inévitable.