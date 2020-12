Météo: un Noël blanc n’est pas exclu sur une partie de la Belgique

Lundi soir et pendant la nuit, le ciel restera très nuageux avec toujours des périodes de pluie. Il fera particulièrement doux avec des minima de 6 à 11 degrés. Le vent sera modéré à parfois encore assez fort et soufflera de secteur sud-ouest avec des rafales de l’ordre de 60km/h.

La semaine de Noël débute ce lundi sous un temps gris et pluvieux, selon l’Institut royal météorologique. Le thermomètre affichera des valeurs comprises entre 6 degrés en Hautes Fagnes, 9 degrés dans le centre et 12 degrés à la mer, sous un vent modéré à assez fort qui soufflera en rafales de 60 à 65 km/h.

De la neige pour Noël ?

Jeudi, veille de Noël, sera une journée de transition. Les dernières précipitations frontales devraient quitter notre pays par le sud en début de journée ; elles seront suivies d’un flux d’air maritime polaire instable. Le ciel deviendra alors plus changeant avec alternance d’éclaircies et de nuages cumuliformes parfois porteurs d’averses. Ces averses prendront un caractère hivernal en Ardenne ; sur les sommets (Hautes-Fagnes), elles tomberont même sous forme de neige avec possibilité d’une accumulation de quelques cm durant la soirée et la nuit du réveillon de Noël. Ailleurs, il s’agira plutôt d’averses de pluie, de grésil ou de neige fondante (même si une averse plus intense pourrait transitoirement blanchir le sol en Moyenne Belgique). Les maxima se situeront entre 5 et 8 degrés.