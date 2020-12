Le Sporting de Charleroi et Gand confirment, le Standard à l’arrêt complet: ce qu’il faut retenir de la 17e journée en D1A (vidéos)

Ce choc des Sporting ne restera certainement pas dans les annales, tant la rencontre a été pauvre d’un point de vue technique. Néanmoins, les Zèbres – très bien organisés devant un Penneteau qui a sorti l’arrêt du match face à Nmecha – ont pris la mesure des Mauves dans les derniers instants de la rencontre grâce à un but d’Ali Gholizadeh (1-0). Cette réalisation permet aux ouailles de Karim Belhocine de signer une troisième victoire de rang, après les succès acquis à Saint-Trond et au Cercle de Bruges. Les Carolos disposent dorénavant de quatre unités de plus que leurs adversaires bruxellois. Pour Vincent Kompany et ses joueurs, c’est un fameux coup d’arrêt. En effet, ils restaient sur une série de quatre matches sans défaite avec le déplacement au Mambourg (2 victoires et 2 partages). Les Mauves devront dorénavant tenter de se reprendre, le week-end prochain, face au Beerschot pour boucler l’année 2020 sur une note positive.

La défaite à Anderlecht la semaine dernière est désormais oubliée (1-0). John van den Brom, le coach des Limbourgeois, a signé sa quatrième victoire en cinq matches depuis sa prise de fonction sur le banc du KRC Genk le 8 novembre dernier. Ce samedi soir, un Racing solide et sérieux s’est imposé face à Courtrai (2-0) grâce à un but précoce de Gerard Arteaga et un superbe coup franc de Théo Bongonda, intenable durant toute la rencontre. Les joueurs de Genk conservent ainsi leur seconde place au classement, à deux unités de Bruges.

Gand enchaîne avec Vanhaezebrouck

Décidément, le retour de Hein Vanhaezebrouck à Gand a complètement changé la donne. Alors que les Buffalos peinaient à enchaîner les bons résultats, ils viennent de signer une troisième victoire de rang avec leur nouveau coach. Après des succès contre le Standard et Waasland-Beveren, les Gantois ont pris la mesure du FC Bruges (0-1), ce dimanche, à l’occasion du derby des Flandres. Bien organisé et misant sur ses joueurs d’expériences, Gand a fait la différence en deuxième période, suite à un but contre son camp de Ricca. Suffisant pour les Buffalos, qui n’en demandaient pas tant et qui remontent sensiblement au classement. La course au top 4 est relancée à Gand.

Troisième revers de rang pour le Standard

Rien ne va plus du côté de Sclessin ! Alors que les supporters liégeois – toujours interdits de stade en raison du huis clos imposé avec la crise sanitaire – font part de plus en plus de leur mécontentement, les Rouches ont signé une nouvelle défaite, ce dimanche, contre l’Excel Mouscron (0-1). La troisième de rang en championnat. Les Rouches sont au ralenti, eux qui n’ont plus remporté le match depuis le 1er novembre. C’était contre Ostende (1-0). Face aux Hurlus, les joueurs du Standard se sont, encore une fois, montrés stériles offensivement, alors qu’ils ont encaissé l’unique but de la partie des pieds de Xadas. Plus que jamais, la crise couve. Et le poste de Philippe Montanier est de plus en plus instable. Autre mauvaise nouvelle pour les Liégeois : Obbi Oulare est sorti sur blessure après seulement dix minutes.

Pour les Hurlus, cette victoire est très importante puisqu’elle permet aux joueurs de Jorge Simao de revenir dans les échappements d’un petit groupe d’équipes qui devrait se battre pour le maintien en D1A.

Deux nouveaux matches reportés

En cette fin d’année 2020, le Covid-19 continue à chambouler le football belge. Ce week-end, deux nouvelles rencontres ont été reportées en raison des cas positifs détectés au Beerschot et à Eupen. En raison du nombre élevé de cas dans les deux formations, la Pro League a pris la décision de ne pas faire disputer les rencontres respectivement contre le Cercle de Bruges et Ostende.