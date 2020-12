Doku, De Bruyne et Carrasco à l’assist, Lukaku et Lukebakio buteurs: le week-end des Diables rouges à l’étranger (vidéos)

En Bundesliga, le Borussia Dortmund est déjà retombé dans ses travers, en l’absence d’Erling Haaland et Thorgan Hazard, blessés. Le BVB s’est incliné sur la pelouse de l’Union Berlin (2-1). Malgré une réalisation du phénomène Moukoko qui est devenu le plus jeune buteur de l’histoire du championnat allemand, Witsel et Meunier, titularisés par Edin Terzic, n’ont pas pu éviter ce nouveau revers.

Benito Raman a joué l’intégralité du temps de jeu lors de la nouvelle défaite de Schalke 04 face à l’Arminia Bielefeld (0-1). Nathan De Medina a donné l’assist sur le seul but de la rencontre. Le retour sur le banc du Néerlandais Huub Stevens cette semaine n’aura donc pas apporté le choc psychologique escompté. Battu sur un but de Fabian Klos, servi par Nathan De Medina à la 53e minute, Schalke 04 est plus que jamais dernier de Bundesliga avec 4 points et pas la moindre victoire au compteur cette saison en treize rencontres, ponctué par une 9e défaite. Cologne, lui, a fait match nul à Leipzig (0-0). Sebastiaan Bornauw a joué tout le match.

Par ailleurs, Orel Mangala, qui brille depuis le début de saison avec Stuttgart et qui pourrait bientôt devenir une option pour Roberto Martinez dans l’entrejeu, n’a rien pu faire à l’occasion de la défaite de son équipe à Wolfsbourg (1-0), où Koen Casteels était une nouvelle fois titulaire dans les cages.

Angleterre

En ouverture de la journée en Premier League, Crystal Palace et Michy Batshuayi, monté au jeu pour les 20 dernières minutes, ont littéralement bu la tasse face à la puissance offensive de Liverpool (0-7). Divock Origi est resté sur le banc du côté des Reds. Christian Benteke, lui, était suspendu pour cette rencontre des Eagles, un mal pour un bien sans doute finalement…

À l’occasion d’un déplacement compliqué à Southampton, Manchester City a assuré l’essentiel en ramenant les trois points (0-1). Pour ce faire, les hommes de Pep Guardiola ont fait la différence en début de rencontre à la suite d’un service du pied droit de Kevin De Bruyne au profit de Raheem Sterling. Le Belge signait ce samedi son septième assist de la saison en Premier League et confirme qu’il est toujours aussi déterminant pour les Skyblues.

KDB totalise 99 assists avec City, toutes compétitions confondues (73 en Premier League) et pas 100, une de ses passes magiques ayant engendré un autobut.

Nouveau match et nouvelle titularisation pour Leandro Trossard du côté de Brighton. Le Diable rouge poursuit sa progression comme il se doit, plus d’un an après son départ de Genk. Ce dimanche, il a permis indirectement à son équipe d’arracher le partage contre Sheffield United (1-1). Il a disputé toute la rencontre, mais a surtout provoqué le coup franc et amené le ballon dans le rectangle avant le but des siens.

Sale semaine pour Tottenham et Toby Alderweireld. Quelques jours après la défaite face à Liverpool, les Spurs se sont inclinés ce dimanche face à Leicester (0-2. Le défenseur belge, de nouveau titularisé par José Mourinho, a vécu une mauvaise rencontre, lui qui a inscrit un but contre son camp. De manière totalement involontaire, il est vrai. Reste que cette action a anéanti les espoirs des Londoniens qui étaient déjà menés par les Foxes. Du côté de Leicester, Youri Tielemans et Timothy Castagne étaient titulaires, alors que Dennis Praet est monté au jeu.

Notons que Leander Dendoncker, qui a récemment prolongé son contrat à Wolverhampton, sera en action, ce lundi soir, à Burnley.

Espagne

Élu joueur du mois de novembre de l’Atlético Madrid, Yannick Carrasco poursuit sur sa lancée. À l’occasion de la réception d’Elche (3-1), l’ailier belge s’est montré décisif en délivrant un assist, sur un centre du pied droit qui a traversé la ligne défensive adverse, pour Luis Suarez. C’est la première passe décisive de la saison en Liga pour le Diable rouge, qui est sorti à la 66e minute de jeu ce samedi.

Sans Adnan Januzaj, blessé à la cuisse et absent pour un petit laps de temps, la Real Sociedad s’est inclinée à Levante (2-1).

Enfin, en Liga, le Real Madrid, privé d’Eden Hazard sur le retour, poursuit son redressement. En s’imposant sur la pelouse d’Eibar (1-3), les Merengues rejoignent leurs voisins de l’Atlético Madrid en tête du classement avec 29 unités, même si les Colchoneros comptent deux matches en moins. Si les Madrilènes ont glané trois nouveaux points, Thibaut Courtois n’a pas signé de nouvelle clean sheet, à cause d’une superbe frappe à distance de Kike Garcia, dont le ballon terminait sa course en lucarne.

France

Ce samedi, Lyon s’est de nouveau montré intransigeant en déplacement à Nice (1-4). L’équipe de Rudi Garcia le doit notamment à Jason Denayer, le défenseur belge remplacé à la 81e minute. Les Gones signent ainsi un treizième match sans défaite de rang, s’installant avec force parmi les favoris pour le titre.

Le stade de Reims, lui, a décroché un bon point (1-1) au stade Vélodrome face à l’Olympique de Marseille. Thibault De Smet, Thomas Foket et Wout Faes étaient tous les trois titulaires dans la défense rémoise. Wout Faes et Thomas Foket ont joué l’intégralité de la rencontre alors que Thibault De Smet, qui a été averti, est sorti à la 63e minute.

A Rennes, Jérémy Doku monte en puissance. C’est indéniable. L’ancien joueur d’Anderlecht vient de signer, ce dimanche, son deuxième assist depuis son arrivée cet été. Le deuxième en deux rencontres. Le jeune Belge avait déjà été décisif contre Marseille la semaine dernière. Il a remis le couvert hier en offrant le 0-2 à Bourigeaud, lors de la victoire de son équipe en déplacement à Lorient (0-3). Doku a disputé l’intégralité de la rencontre.

Italie

Si Dries Mertens était absent du côté de Naples ce week-end en raison d’une entorse à la cheville, les Belges se sont tout de même illustrés en Italie. Sixième victoire d’affilée pour l’Inter Milan qui l’a emporté 2-1 face à la Spezia grâce à des buts d’Achraf Hakimi et de Romelu Lukaku sur penalty contre une réalisation de Roberto Piccoli. L’ancien joueur d’Anderlecht et de Manchester United, auteur de son onzième but de la saison, a été remplacé à la 80e minute. L’Inter (30 points) reste deuxième de Serie A à un point du Milan AC.

L’autre géant, lui, continue sa belle série d’invincibilité. Son succès 1-2 à Sassuolo a été obtenu grâce au but le plus rapide de l’histoire de la Serie A, inscrit par Rafael Leao après six secondes de jeu seulement. C’est ensuite Alexis Saelemaekers qui a inscrit le deuxième but milanais (26e) avant que Domenico Berardi ne réduise l’écart en fin de rencontre (89e). Saelemaekers, auteur de son deuxième but de la saison, est sorti à la 79e minute. Cette victoire permet aux hommes de Stefano Pioli de garder la tête de la Serie A.

Enfin, Maxime Busi, l’ancien joueur du Sporting de Charleroi, a participé trente minutes à la débâcle de Parme face à la Juventus ce samedi (0-4). L’équipe du Diablotin reste engluée dans le ventre mou du classement.