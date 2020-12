Mutation du coronavirus: au Royaume-Uni, c’est le «chaos» aux frontières

La découverte d’une nouvelle variante « hors de contrôle » du coronavirus sur le territoire britannique a poussé de très nombreux pays, dont la Belgique, à suspendre leurs liaisons avec le Royaume-Uni. Le Premier ministre Boris Johnson présidera ce lundi une réunion de crise, au sujet des approvisionnements du pays et des déplacements internationaux, tandis que le port de Douvres, a annoncé fermer pour le trafic sortant.

Dans les autres ports du Royaume-Uni et de France, les files se sont étendues sur plusieurs kilomètres.

Les Britanniques craignent de devoir faire face à un manque d’approvisionnements de nourriture. L’incertitude règne également par rapport au Brexit où la situation reste confuse.

Des passagers bloqués

« S’il vous plaît, aidez-nous à sortir ! », dit une Allemande sur une vidéo diffusée sur internet. Comme elle, plusieurs dizaines de passagers en provenance de Grande-Bretagne se sont retrouvés bloqués dans des aéroports allemands dans la nuit de dimanche à lundi.

En cause : la décision de suspendre à partir de dimanche minuit les vols avec ce pays à cause de la nouvelle souche du virus SARS-CoV-2 plus contagieuse découverte notamment au Royaume-Uni.

Aux Pays-Bas, les ferries de passagers en provenance du Royaume-Uni se verront aussi refuser l’accès aux Pays-Bas à leur arrivée dans les ports néerlandais.