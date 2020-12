Romelu Lukaku, un buteur «indestructible»: l’attaquant de l’Inter est le sixième joueur de champ le plus utilisé en 2020

Cette année 2020, marquée par le coronavirus, restera gravée dans les mémoires collectives. Y compris dans celle des footballeurs qui, après une longue période d’arrêt au printemps, ont repris le collier et ont enchaîné les matches à un rythme effréné.

À l’occasion d’une nouvelle étude menée par l’Observatoire du football CIES, on remarque que Harry Maguire, le défenseur de Manchester Unied et des Three Lions, est le joueur professionnel ayant disputé le plus de minutes de jeu en matches officiels en 2020. À savoir 4.745 minutes. Il devance ainsi Ruben Dias (Manchester City) et Lionel Messi (FC Barcelone) sur le podium. Romelu Lukaku, qui ne cesse de planter des buts (35 en 2020) pour l’Inter Milan, se retrouve également en très bonne position. L’attaquant des Diables rouges étant en effet sixième avec un total de 4.144 minutes à son actif. Il est le seul joueur de champ belge à figurer dans le top 100.

Concernant le poste de gardien, c’est le Brésilien Marcelo Lomba, le Brésilien de l’Internacional, qui occupe la première place avec 4.700 minutes. Soit l’équivalent de 52 rencontres. Il devance Weverton Pereira (Palmeiras) et Fernando Prass (Ceara). Thibaut Courtois, le dernier rempart des Diables rouges et du Real Madrid, est 16e avec 3.990 minutes au compteur. Simon Mignolet figure, lui aussi, dans le top 100 des gardiens en étant 35e avec 3.712 minutes de jeu en 2020.