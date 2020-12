Un contrôle coronavirus tourne mal à Waterloo: «Un dérapage policier», estime le père de famille

Les policiers de la zone de la Mazerine et leurs collègues waterlootois ont été appelés à intervenir vendredi soir vers 23h30 dans une habitation privée située à la limite des localités d’Ohain (Lasne) et Waterloo. Une fête rassemblant une dizaine de personnes s’y déroulait. En tout, il y avait cinq jeunes invités en plus de la famille de cinq personnes.

Le parquet réfute les accusations

Selon le procureur du Roi, ce sont les propriétaires des lieux qui ont porté plusieurs coups aux policiers. Il affirme que l’usage de la force était nécessaire et légal pour maîtriser le père, la mère et la fille aînée de la famille.

Si l’intervention a effectivement été musclée c’est, selon le procureur, en raison de l’opposition des parents à laisser la police entrer dans le domicile malgré l’accord du Parquet. « Les parents étaient très agressifs et la mère de famille a commencé à filmer l’intervention. Une policière a mis sa main devant son GSM et la mère lui a porté un coup. À partir de là, les policiers ont tenté de la maîtriser et l’ont mise au sol. Elle s’est débattue et s’est blessée », a expliqué le procureur. Il a d’ailleurs confirmé s qu’elle présente une fracture du nez et a été emmenée à l’hôpital CHIREC de Braine-l’Alleud.

Le père, la mère et leur fille majeure seront convoqués devant le tribunal correctionnel pour y répondre de rébellion en bande, coups à policiers et infraction relative au couvre-feu.

Une vidéo faisant référence à cette intervention circule sur les réseaux sociaux.