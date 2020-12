Hockey sur gazon: les Red Lions conservent la tête de la hiérarchie mondiale

Les Red Lions occupent toujours le sommet de la hiérarchie avec 2496,88 points devant l’Australie (2385,70), les Pays-Bas (2257,96) et l’Inde (2063,78). L’Argentine, championne olympique en titre, est cinquième (1967,39), suivie par l’Allemagne (1944,34) et la Grande-Bretagne.

Chez les dames, les Pays-Bas dominent toujours largement leurs concurrentes avec un total de 2631,99 points. L’Argentine (2174,61) et l’Allemagne de Xavier Reckinger (2054,28) complètent le podium. De leur côté, les Red Panthers pointent toujours à la 12e position avec 1401,78 points.

Pour rappel, le système de calcul du classement FIH a été adapté le 1er janvier dernier et ne s’appuie plus sur les positions occupées par les nations à l’issue des grandes compétitions internationales. Aujourd’hui, il s’agit d’une méthode dynamique basée chaque rencontre disputée entre 2 équipes qui s’échangent des points en fonction du résultat final, du classement de chacune des équipes et de l’importance du match.