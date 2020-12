Fêtes de fin d’année: c’est avec les amis ou la famille que les contaminations sont fréquentes (infographie)

«Fêter avec les amis ou avec la famille peut paraître anodin car on est en confiance. (...) Malheureusement, les zones de contaminations les plus fréquentes se placent dans les groupes qui nous sont proches», a rappelé lundi le porte-parole interfédéral Covid-19 Yves Van Laethem, à la veille des fêtes de fin d’année.

En Belgique, dans la situation actuelle, «si 20% des personnes en invitent quatre en plus pour les fêtes, nous ne pourrions atteindre le seuil des 75 hospitalisations par jour qu’avec un mois de retard, faisant payer d’un mois supplémentaire de confinement si pas de mesures supplémentaires le fait d’avoir profité pendant un jour d’être un peu plus nombreux», avertit le porte-parole. Ce dernier rappelle également «le malheureux exemple» des fêtes de Thanksgiving aux Etats-Unis et au Canada.