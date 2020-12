Coronavirus - Le secteur du nettoyage veut que ses travailleurs reçoivent également la prime

La prime est destinée aux infirmières, mais aussi aux personnes s'occupant de la maintenance, de la logistique et de l'administration des hôpitaux. Les travailleuses et travailleurs du nettoyage sont quant à eux bien souvent employés par des entreprises externes, et ne sont donc pas concernés.

"Le secteur du nettoyage est pourtant clairement repris dans la catégorie des secteurs essentiels au bon fonctionnement de notre société en cette période de pandémie", relèvent les syndicats. "Il serait anormal que les travailleurs du nettoyage soient oubliés et qu'ils basculent à nouveau dans l'invisibilité."