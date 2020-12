Une triste première pour le Standard en 18 ans: les Rouches n’avaient plus perdu à domicile contre Mouscron depuis 2002

Le Standard s’enfonce dans la crise. Les Rouches viennent d’enchaîner sept rencontres sans victoire en championnat (4 sur 21). Pire, il restent sur trois défaites de rang (Gand, Courtrai et Mouscron). Ce dimanche, les Liégeois ont mordu la poussière face au Hurlus (0-1). Une chose rare dans l’histoire des deux clubs.

Et pour cause, le Standard n’avait plus perdu à Sclessin contre l’Excel Mouscron depuis 18 ans ! Le 9 août 2002, les joueurs de Robert Waseige avaient sombré lors de la première journée de la saison 2002-2003 (0-3). A l’époque, Bakadal (2x) et Martic étaient les bourreaux des Rouches.