Lionel Messi brise le silence et revient sur ses envies de départ du Barça: «J’ai passé un très mauvais été»

La saga Lionel Messi a fait couler beaucoup d’encre cet été. Alors que l’Argentin a fait part de ses envies de départ, il est finalement resté au Barça, lui dont le contrat se termine en juin 2021.

À l’occasion d’un entretien accordé à la RAC1 et diffusé intégralement le dimanche 27 décembre, Lionel Messi est revenu sur cette période trouble. Un court extrait a d’ailleurs déjà été divulgué : l’Argentin se livre. « C’est vrai que j’ai passé un très mauvais moment cet été. C’était avant. Ce qui s’est passé avant l’été, la façon dont la saison s’est terminée, le burofax et tout ça… », indique le principal intéressé, qui a eu besoin de plusieurs semaines avant de retrouver son vrai niveau en début de saison.

En cette fin d’année 2020, Messi a rangé ses remords de côté et fera tout pour briller sous la vareuse catalane. « Aujourd’hui, je vais bien et j’ai envie de me battre sérieusement pour tout ce qui nous attend. Je suis excité. Je sais que le club traverse une période difficile et que tout est difficile autour de Barcelone, mais je suis impatient. »