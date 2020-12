Un contrôle coronavirus tourne mal à Waterloo: les versions de la police et de la famille s’opposent (vidéo)

Quand la mère de famille s’est approchée des policiers qui se trouvaient à l’extérieur pour les filmer, la situation a alors dérapé. Valérie Grosjean, la mère de famille qui a eu le nez cassé, témoigne : « Une policière m’a sautée dessus et m’a arraché mon téléphone et m’a plaquée au sol. »

Jérôme Simonis son époux raconte : « Quand on a vu les renforts de policiers qui arrivaient et la maison ceinturée comme si on était des djihadistes à un moment donné, on s’est dit comment on peut en arriver là pour trois enfants. Ce n’est pas une lockdown party ».