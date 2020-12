Roberto Martinez se livre sur les prestations de Kevin De Bruyne à Manchester City: «Il est dans le meilleur moment de sa carrière»

Kevin De Bruyne (29 ans) continue sur sa lancée. Ce week-end, le milieu de terrain de Manchester City a délivré une nouvelle passe décisive contre Southampton. La septième de la saison en Premier League. Si le Belge a atteint la mythique barre des 20 assists la saison dernière – égalant le record de Thierry Henry –, il espère faire encore mieux cette année.

Roberto Martinez, le sélectionneur des Diables rouges, connaît très bien le joueur. Et ce, depuis plusieurs saisons maintenant. « C’est un joueur tellement difficile à cerner. C’est impossible de prédire ce qu’il va faire du ballon. Il trouve tout le temps l’homme libre. Il a une telle intelligence de jeu avec une conscience et une science des espaces qu’il est presque impossible à arrêter », a indiqué le mentor espagnol sur Amazon Prime Sport. « Grâce à sa vitesse d’exécution, il peut se montrer dangereux dans n’importe quelle zone du terrain. Au plus le jeu va vite, au plus il se sent à l’aise pour donner un ballon incroyable. C’est un nouveau meneur de jeu moderne. »

Le championnat anglais est encore long. Et Roberto Martinez voit bien Kevin De Bruyne battre son record d’assist, établi en 2019-2020. « Il est tout à fait capable de se rapprocher de cet énorme total. Il répond à toutes les attentes car il est toujours présent dans les moments importants. C’est lorsqu’il a le plus de pression qu’il influence un maximum les autres qui l’entourent. Il est dans le meilleur moment de sa carrière. Lorsque vous pensez à Manchester City, le visage de Kevin De Bruyne vous vient directement à l’esprit. »