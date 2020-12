Droits TV en Ligue 1: la justice va trancher ce mardi sur le retrait de Mediapro

Les clubs français ont hâte de tourner la page Mediapro. Mais il faut que le tribunal entérine l’accord entre les parties, et mette fin à deux mois de négociations incertaines, et surtout à deux années d’espoirs ayant viré à la catastrophe industrielle.

Si le feu vert devait être donné par le tribunal de commerce de Nanterre, s’engagera l’attribution de ces droits à un ou plusieurs diffuseurs. Si plusieurs noms circulent, Canal + apparaît favori pour reprendre sa place de partenaire historique du football français et s’offrir une revanche, deux ans et demi après son humiliante éviction par le groupe sino-espagnol.

Nouveau venu en France, Mediapro n’a pas honoré ses versements depuis octobre, alors qu’il s’était engagé pour un montant record de plus de 800 millions d’euros par an jusqu’en 2024, avec à la clé la diffusion de 80 % des matches de Ligue 1 et de Ligue 2.