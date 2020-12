Tribunal de l'entreprise BW - Une large majorité des créanciers de Neckermann ont approuvé le plan de réorganisation

Ce sont surtout des créanciers de moindre importance et le SPF Finances qui ont voté contre le plan de réorganisation élaboré par les responsables de Neckermann. Pas de quoi faire basculer le vote, qui est donc positif. Un des plus gros créanciers, une société espagnole, a accepté que sa créance de 2,2 millions d'euros ne soit pas remboursée mais fasse l'objet d'une conversion en actions.

"Le vote d'aujourd'hui prouve que nous sommes soutenus par nos différents fournisseurs, et il constitue aussi un soulagement pour le personnel pour l'instant en chômage technique. A présent, nous allons travailler en interne pour mettre en oeuvre ce plan de réorganisation, ainsi que l'augmentation de capital qui nous permettra de continuer les activités dans la durée. Nous ne savons pas quand le secteur des voyages pourra redémarrer, cela ne dépend pas de nous et de nouvelles informations tombent tous les jours. On espère que l'arrivée des vaccins le permettra, même si ce n'est pas tout de suite. Nous savons en tout cas que les clients ont hâte de voyager, et nous serons prêts quand ce sera à nouveau possible", ont commenté les responsables de Neckermann à la sortie de l'audience.