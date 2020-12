Le groupe Rossel prend le contrôle du journal gratuit Métro

Le Groupe Rossel entend, comme il le fait avec tous ses autres titres et médias, accélérer la transformation numérique de « Metro » en lui donnant accès à ses outils et à ses services partagés.

« Metro est une belle marque que nous avons toujours appréciée et soutenue dans notre portefeuille de participations. Ces dernières années, notre groupe a réalisé une croissance exceptionnelle avec l’acquisition de nouvelles marques aux Pays-Bas, en Irlande et au Luxembourg. Nous sommes persuadés que Metro, avec tout le focus du Groupe Rossel, aura toute ses chances de croissance. Nous souhaitons au management et au personnel de Metro plein succès et remercions Rossel pour le partenariat que nous avons connu pendant toutes ces années » a expliqué Gert Ysebaert, CEO de Mediahuis Groep.