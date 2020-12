Intervention policière à Waterloo: un cas de «flagrant délit» aux mesures coronavirus, selon le procureur

Lors du contrôle domiciliaire opéré en accord avec le parquet brabançon, le propriétaire de la maison s’est rebellé, tout comme sa conjointe et leurs enfants. Des coups ont été portés aux policiers qui ont été blessés sans pour autant se trouver en incapacité de travail. La mère de famille s’est retrouvée au sol durant l’altercation et souffre d’une fracture du nez.

Les policiers de la zone de la Mazerine et leurs collègues waterlootois ont été appelés à intervenir vendredi soir vers 23h30 dans une habitation privée située à la limite des localités d’Ohain (Lasne) et Waterloo. Une fête rassemblant une dizaine de personnes s’y déroulait.

« Il y a des images chocs qui circulent, mais parfois floues et imprécises quant au moment précis des faits. J’entends dire que les policiers étaient déjà là depuis une heure. Or, la police de la Mazerine, première à intervenir sur base d’une dénonciation car on pensait alors que l’on se trouvait Lasne, est arrivée sur place à 23h30. En constatant que des personnes tentaient de fuir et devant un contexte général de consommation d’alcool – on parle de la présence de 12 à 15personnes –, renfort a été demandé à Waterloo, tandis que le magistrat de garde a été contacté à 23h48. Ce dernier leur a donné l’autorisation de rentrer dans la maison à 23h56. Et ce, conformément à la nouvelle circulaire des procureurs généraux qui vise le flagrant délit en période de covid. Il ne fallait donc pas de mandat de perquisition. »

L’intervention policière qui a fait polémique continue d’alimenter les conversations. « Le Soir » ouvre le débat.