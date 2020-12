Filmer des policiers durant une intervention: quelles sont les règles?

Au surlendemain d’une intervention policière dans une habitation de Waterloo, où plusieurs personnes s’étaient réunies en violation des mesures anti-Covid, la polémique continue à alimenter les conversations.

Lors du contrôle domiciliaire opéré en accord avec le parquet brabançon, le propriétaire de la maison s’est rebellé, tout comme sa conjointe et leurs enfants. Des coups ont été portés aux policiers qui ont été blessés sans pour autant se trouver en incapacité de travail. La mère de famille s’est retrouvée au sol durant l’altercation et souffre d’une fracture du nez.

Peut-on filmer des policiers et peut-on diffuser ces images sur les réseaux sociaux ? Pour Jacques Englebert, avocat aux barreaux de Namur et de Bruxelles, et professeur à l’ULB la réponse est claire : « Si la dame veut filmer, c’est son droit. Cela suffit, les policiers qui disent « vous arrêtez de me filmer ». Pourquoi ne veulent-ils pas qu’on les filme ? Qu’ont-ils à cacher ? Si un usage abusif est fait de leur image, ils pourront poursuivre ! Mais on ne se fait pas justice soi-même en s’emparant du téléphone de quelqu’un qui filme, parce que c’est son droit de le faire. »

L’intervention policière qui a fait polémique continue d’alimenter les conversations. « Le Soir » ouvre le débat.