Thibaut Courtois remporte de nouveau le «Trofeo Zamora» du meilleur gardien en Espagne

Thibaut Courtois est de nouveau le lauréat du « Trofeo Zamora », une récompense décernée par le journal sportif Marca au gardien de but qui concède le moins de buts dans le championnat d’Espagne de Division 1. Il n’a encaissé que 20 buts en 34 matches et devance Oblak, second du classement avec 26 buts encaissés en 37 matches.

« Chaque titre que vous remportez est magnifique. Je lui donne beaucoup de valeur, car c’est le premier ‘Zamora’ avec le Real Madrid », a-t-il commenté. « Les trophées individuels sont géniaux, mais les titres collectifs le sont toujours davantage. L’objectif était donc de remporter la Liga ».

Le keeper des Diables rouges avait déjà été récompensé de la sorte en 2013 et 2014, alors sous le maillot de l’Atlético.